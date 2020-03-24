أخبار مصر | قرارات مهمة بشأن الكيانات السياحية غير المرخصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرارات مهمة بشأن الكيانات السياحية غير المرخصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقش الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بعض الشكاوى الخاصة بإصدار الإدارات المحلية تراخيص لبعض الكيانات غير الشرعية لتقديم الأنشطة الخاصة بقطاع السياحة سواء كانت خدمات سياحية أو غوص أو سفاري.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرين لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين الوزارتين خلال الفترة الجارية، وشهد الاجتماع كل من عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفنادق وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وحسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية وعدد من قيادات الوزارة.

وتم الاتفاق بين الجانبين على أهمية الحفاظ على حقوق الدولة وتحصيل كافة مستحقاتها أسوة بما يتم مع الشركات السياحية والكيانات الشرعية الحاصلة على الترخيص من وزارة السياحة.

وكما تم الاتفاق على استمرار التواصل بين الجانبين لتبادل الأفكار والمقترحات لسرعة مواجهة هذه الكيانات غير الشرعية الموجودة في عدد من المحافظات.

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وبحث الاجتماع أيضاً الضوابط الصحية المطلوبة في الكافتيريات والمطاعم السياحية بالمحافظات السياحية للحفاظ على سمعة مصر السياحية وعدم حدوث أي مشاكل صحية بسبب الكافتيريات غير الملتزمة بالإجراءات وضوابط وزارة الصحة في هذا الشأن.

واتفق الوزيران على إعداد قائمة بأسماء بالكافتيريات والمطاعم السياحية المرخصة من وزارة السياحة لإخطار المحافظات بها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه باقي الكافتيريات والمطاعم الغير سياحية.

وبدأت وزارة السياحة والآثار، صباح أمس أعمال تعقيم وتطهير عدد من المتاحف الأثرية على مستوى الجمهورية؛ ضمن حملة الوزارة، للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، في ظل التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس، وذلك في متاحف، المصري بميدان التحرير، ومتحف الأقصر، ومتحف أسوان، ومتحف طنطا، والتي شملت تطهير وتعقيم جميع الأسطح والمداخل والمخارج وشباك التذاكر والممرات الداخلية والخارجية والمكتبات والمكاتب الإدارية للعاملين والأماكن الخاصة بحراس الأمن والأبواب والمسطحات التي من الممكن ان يتكأ عليها الجمهور، إضافة إلى الحدائق الموجودة بالمتاحف وأماكن جلوس الزائرين وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان، كما تم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة علي جميع العاملين.

وشدد بيان الوزارة، على أن الإجراءات تمت وفقا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان، ومن المقرر أن تستمر أعمال التعقيم والتطهير طوال فترة الإغلاق والتي ستدوم حتى نهاية شهر مارس الجاري.