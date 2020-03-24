أخبار مصر | قرارات مهمة بخصوص المراكب السياحية في ظل أزمة كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرارات مهمة بخصوص المراكب السياحية في ظل أزمة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقبل الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار؛ لمناقشة إجراءات التراخيص الخاصة بالمراكب والمطاعم السياحية تيسيرًا وتسهيلًا على العاملين بمجال السياحة وتنشيط الحركة السياحية
وأوضح "العناني" أن الاجتماع يأتي في ضوء قرارات اللجنة الوزارية لتسهيل الإجراءات وضمان السلامة والحفاظ على مستحقات الدولة، وشهد الاجتماع القيادات التنفيذية بالوزارتين
وخلال الاجتماع، تم التوجيه باستمرار التنسيق بين القطاعات المعنية بالوزارتين للتيسير على أصحاب المراكب والعائمات النيلية وتقنين الأوضاع بما يحقق الصالح العام.
وتم الاتفاق على إرجاء تحصيل رسوم التراخيص خلال فترة تباطئ النشاط السياحي خلال هذه الفترة فى ضوء مواجهه الدولة لأزمة الكورونا.
وفي سياق آخر، بدأت وزارة السياحة والآثار، صباح أمس الاثنين، أعمال تعقيم وتطهير عدد من المتاحف الاثرية على مستوى الجمهورية؛ ضمن حملة الوزارة، للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، في ظل التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.
وجاء ذلك في متاحف، المصري بميدان التحرير، ومتحف الأقصر، ومتحف أسوان، ومتحف طنطا، والتي شملت تطهير وتعقيم جميع الأسطح والمداخل والمخارج وشباك التذاكر والممرات الداخلية والخارجية والمكتبات والمكاتب الإدارية للعاملين والأماكن الخاصة بحراس الأمن والأبواب والمسطحات التي من الممكن أن يتكئ عليها الجمهور، والحدائق الموجودة بالمتاحف وأماكن جلوس الزائرين وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.
وتم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة علي جميع العاملين.
وشددت الوزارة على أن الإجراءات تمت وفقا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان، ومن المقرر أن تستمر أعمال التعقيم والتطهير طوال فترة الإغلاق والتي ستدوم حتى نهاية شهر مارس الجاري.
كما شددت على جميع العاملين في المكاتب التابعة للوزارة وللهيئة بالمطار الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واستخدام القفازات والكمامات وخاصة في التعامل مع السائحين والجمهور، كما حرصت على لقاء السائحين للاطمئنان على إجراءات سفرهم قبل مغادرتهم مطار القاهرة.
وأطلقت الوزارة حملة توعية حيث قامت بطباعة 1000 بوستر تتضمن الإرشادات الوقائية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا، لافتة إلى أنه تم وضعها أمام بوابات دخول جميع المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية.
وتأتي تلك الحملة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان في إطار حرص الوزارة على سلامة العاملين والزائرين المصرين والأجانب للمتاحف والمواقع الأثرية والسياحية في أنحاء الجمهورية، للتوعية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وفي ظل التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس.
وتم توزيع أدوات وقاية وتعقيم "قفازات وكمامات ومواد مطهرة" على موظفي التذاكر والأمن بمنطقة أهرامات الجيزة، والمتحف المصري بالتحرير، وقلعة صلاح الدين، ومنطقة آثار سقارة، كمرحلة أولى على أن يتم توزيعها على باقي المناطق تباعًا.
وتم تطهير وتعقيم المباني الإدارية الخاصة بالوزارة في العباسية والجيزة والزمالك، وتطبيق توصيات وزارة الصحة والسكان بتنظيف الأسطح والأماكن بشكل دوري خلال اليوم لضمان سلامة الزائرين والعاملين، بالإضافة إلى توزيع القفازات والكمامات والمواد المطهرة على الموظفين المتعاملين مع الجمهور.