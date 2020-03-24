أخبار مصر | قرارات مهمة بخصوص المراكب السياحية في ظل أزمة كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرارات مهمة بخصوص المراكب السياحية في ظل أزمة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار؛ لمناقشة إجراءات التراخيص الخاصة بالمراكب والمطاعم السياحية تيسيرًا وتسهيلًا على العاملين بمجال السياحة وتنشيط الحركة السياحية

وأوضح "العناني" أن الاجتماع يأتي في ضوء قرارات اللجنة الوزارية لتسهيل الإجراءات وضمان السلامة والحفاظ على مستحقات الدولة، وشهد الاجتماع القيادات التنفيذية بالوزارتين

وخلال الاجتماع، تم التوجيه باستمرار التنسيق بين القطاعات المعنية بالوزارتين للتيسير على أصحاب المراكب والعائمات النيلية وتقنين الأوضاع بما يحقق الصالح العام.

وتم الاتفاق على إرجاء تحصيل رسوم التراخيص خلال فترة تباطئ النشاط السياحي خلال هذه الفترة فى ضوء مواجهه الدولة لأزمة الكورونا.

وفي سياق آخر، بدأت وزارة السياحة والآثار، صباح أمس الاثنين، أعمال تعقيم وتطهير عدد من المتاحف الاثرية على مستوى الجمهورية؛ ضمن حملة الوزارة، للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، في ظل التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.

وجاء ذلك في متاحف، المصري بميدان التحرير، ومتحف الأقصر، ومتحف أسوان، ومتحف طنطا، والتي شملت تطهير وتعقيم جميع الأسطح والمداخل والمخارج وشباك التذاكر والممرات الداخلية والخارجية والمكتبات والمكاتب الإدارية للعاملين والأماكن الخاصة بحراس الأمن والأبواب والمسطحات التي من الممكن أن يتكئ عليها الجمهور، والحدائق الموجودة بالمتاحف وأماكن جلوس الزائرين وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.

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