مصر | فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثة شاب في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثة شاب في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شكل اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث، لكشف ملابسات العثور على جثة شاب مجهول الهوية وملقاة بمنطقة شبرامنت، نطاق مركز أبو النمرس جنوب المحافظة.

وتفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغات التغيب، لسهولة الوصول إلى هوية المجني عليه، فضلا عن توزيع نشرة بمواصفاته على جميع أقسام ومراكز القطاع.

وكان مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، أفاد أن جثة الشاب المعثور عليها بمنطقة شبرامنت التابعة لمركز أبو النمرس، عُثر عليها في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين.

وأوضح المصدر في تصريحات إلى الخليج 365 أن جثة الشاب بها آثار تعذيب وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مشيرًا إلى أنه لم يعثر بحوزته على أي أوراق تفيد تحقيق شخصيته.

وعثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة شاب مجهول الهوية، ملقاة بالقمامة، بمنطقة شبرامنت، التابعة لمركز أبو النمرس جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد داوود رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة ملقاة بالقمامة بطريق شبرامنت، بنطاق المركز.

Advertisements

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وكشفت معاينة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة إلى أن الجثة لشاب مجهول الهوية، عثر على جثته مقتولا، ولا يوجد بحوزته أي أوراق تفيد هويته.

وفرضت الأجهزة الأمنية بالجيزة كردونا أمنيا بمحيط الجثة، لحين وصول فريق من النيابة العامة لمناظرة الجثة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة لتتولى النيابة العامة التحقيقات.

اقرأ أيضًا.. أجهزة الأمن تناشد المواطنين التعرف على طفل

ناشدت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، الأهالي، بالتواصل مع مركز شرطة أبو النمرس في حالة التعرف على طفل، لسهولة الوصول إلى هويته.

كانت عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة طفل ملقاة بالطريق بنطاق مركز شرطة أبو النمرس، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أبو النمرس، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل ملقاة بالطريق بنطاق المركز.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.