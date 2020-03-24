مصر | بلاغ عاجل للنائب العام ضد ناشطة سخرت من القوات المسلحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ عاجل للنائب العام ضد ناشطة سخرت من القوات المسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم سمير صبري المحامي بالنقض والإدارية العليا، ببلاغ عاجل، للمستشار حمادة الصاوي النائب العام، و المستشار المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، ضد آية كمال الدين، لسخريتها من القوات المسلحة، واستشهاد أبطالها أثناء عملية التطهير الأخيرة ضد فيروس كورونا.

وقال صبري في بلاغه، إن المبلغ ضدها اعتادت عبر موقعها التطاول علي قواتنا المسلحة، ونشرت مجموعة من الشائعات والأخبار الكاذبة، بخلاف السخرية والشماتة فى موت شهيد القوات المسلحة اللواء شفيع عبدالحليم داوود، بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك خلال مشاركته في أعمال مكافحة المرض، واللواء الشهيد خالد شلتوت.

وتابع صبري، أنها نشرت فيديو من ٤٠ دقيقة تشمت فيه في وفاة الشهيدين، ومن قبله منشور عبر "الفيسبوك"، تعبر فيه عن فرحتها بعد استشهاد أبطال القوات المسلحة، بخلاف نشر أخبار كاذبة تتعلق بصحة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وأسرته.

وطالب في بلاغه، بالتحقيق فيما ورد به وتقديم المبلغ ضدها للمحاكمة الجنائية.

كانت اللواء المصري شفيع عبد الحليم داوود، قد توفى بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك خلال مشاركته في أعمال مكافحة المرض في مصر.

ويأتى ذلك بعد إعلان وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت، بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك خلال اشتراكه فى أعمال مكافحة انتشار المرض ومجابهته.

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وتقدمت القوات المسلحة المصرية قد تقدمت بنعي في وفاته، ذكرت فيه أنه بمزيد من الحزن والأسى، فإنها تنعى ابن من أبنائها لواء أركان حرب خالد شلتوت الذى وافته المنية نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار المرض بالبلاد.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندي، و4 حالات من المصريين.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين هو 366 حالة من ضمنهم 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و19 حالة وفاة.