شكرا لقرائتكم خبر عن محصلو الكهرباء يطالبون بتوفير وسائل وقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب عدد كبير من محصلى فواتير استهلاك التيار الكهربائى وزارة الكهرباء بتوفير أدوات وقاية شاملة لهم من فيروس كورونا، وكذلك للعاملين بالورديات الفنية والطوارئ، حفاظاً على أرواحهم ولعدم نشر العدوى بين المترددين عليهم، لافتين إلى أن بعضهم يستخدم وسائل الوقاية بمبادرة شخصية وعلى نفقتهم، خصوصاً أنهم يمرون على ٣٥٠٠ مشترك شهرياً.

ودعا المحصلون، الذين تحدثوا لـ«المصرى اليوم»، الوزارة لتفعيل خدمة التحصيل من خلال الدفع الإلكترونى مع تسجيل القراءات، لخفض وتيرة عمل المحصلين والكشافين، بينما طالب آخرون بتعقيم فروع الشركات عدة مرات يومياً خاصة الأماكن التي تتعامل مع المواطنين حرصاً على الجميع.

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من جانبه، قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى للوزارة، أنها تتبع كافة الإجراءات اللازمة لحماية العاملين في الشركات والمواطنين المترددين عليها، ومنها تعليق ملصقات للتوعية بديوان الوزارة وجميع أفرع الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأشار حمزة إلى أنه بالإضافة إلى الإجراءات الوقائية المتبعة تقرر الكشف على جميع العاملين أو المترددين عند الدخول لمبانى الشركة ومنع أي شخص تتعدى درجة حرارته 38.5، وإخضاع أي عامل مصاب بارتفاع درجة الحرارة للكشف من خلال الإدارة الطبية مع التشديد على إجراءات النظافة والتعقيم بكافة المبانى التابعة، خصوصاً المكاتب والصالات وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية ودورات المياه.

وأضاف حمزة أنه تم التعاقد مع شركة تعقيم متخصصة معتمدة لتعقيم المبانى التابعة مرة كل 15 يوماً.