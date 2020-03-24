شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة 24 مارس 2020 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يفتح معبر «قسطل– اشكيت» البري بين مصر والسودان، لأخر يوم أمام المواطنين المصريين والشاحنات، التي لا تزال ترغب في العودة إلى أرض البلاد، قبل إغلاق المعابر في إطار إجراءت مكافحة فيروس كورونا.
يبدأ جسر جوي بين مصر والكويت لإعادة المدرسين المصريين من هناك.
تطلق الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، المبادرة الإلكترونية «خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك»، بهدف بث نوادر أرشيف الإبداع الوطني عبر قناة وزارة الثقافة باليوتيوب وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها.
يعاود مجلس العموم في كندا إلى الانعقاد لتمرير تشريع طاريء يهدف إلى دعم الكنديين والاقتصاد خلال فترة انتشار فيروس كورونا.
يحيي العالم اليوم العالمي للسل 2020، تحت شعار «حان وقت العمل.. حان وقت إنهاء السل».
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