شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن حظر التجول كان موجوداً فى عهد النبى محمد عليه الصلاة والسلام، كما أنه تحدث عن الحظر وقت انتشار الأوبئة، وذلك عن رجل وقع ببلده الطاعون.

وأضاف كريمة، خلال حواره للإعلامى وائل الإبراشي، ببرنامج التاسعة، والمذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن النبى قال ليس رجلاً يقع به الطاعون أى يعيش فى زمن وباء وكان فى وقت النبى الطاعون مثل الجدرى وكل الأوبئة وهذه الرجل الذى وقع فى بلده الطاعون قال عنه النبى سيمكث فى بيته صابراً محتسباً.

وأضاف أحمد كريمة، أن منطوق الحديث يشمل الاثنين المريض والمتوفي، لأن المريض مكث فى البيت ولم يضر نفسه وكذلك لم يضر غيره، مشيراً إلى أن هناك مزايدة بالدين من قبل فئة معينة، كما أن بعض السلفية من أئمة المساجد أدواء صلاة الفجر جماعة فى المساجد وقالو الكتف بالكتف.

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وتتخذ عدد من دول شمال أفريقيا إجراءات احترازية وحاسمة لمجابهة فيروس كورونا المنتشر فى دول العالم، وذلك لحماية مواطنيها من الوباء القاتل الذى يهدد حياة الملايين من البشر.

وفى إطار الإجراءات التى تتخذها السلطات الليبية لمجابهة فيروس كورونا فى البلاد، وجه مصرف ليبيا المركزى فى مدينة بنغازى بإيقاف صرف وقبول الإيداعات من العملة الورقية والمعدنية مؤقتاً فى المصارف التجارية إلى حين إشعار آخر.

وقال مدير عام جناح الرقابة المصرفية فى ليبيا إدريس محمد ، فى خطاب موجه للمدراء العامين للمصارف التجارية ومدراء إدارات الفروع بالمنطقة الشرقية للمصارف التجارية إنه بناء على ما أقرته اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا واللجنة الاستشارية الطبية يطلب منكم إيقاف صرف قبول الإيداعات من العملة الورقية والمعدنية مؤقتا فى المصارف التجارية اعتبارا من اليو وإلى حين إشعار آخر مع ضرورة العمل على تفعيل كافة وسائل الدفع الإلكتروني.

بدوره أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم بوشناف قرارا بحظر التجول حظرا تماما اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل وحتى يوم الجمعة 3 أبريل المقبل.