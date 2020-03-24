شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يطرح مطهرات ومواد تعقيم وكمامات لمواجهة كورونا بمنافذه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح وزارة الانتاج الحربى، بداية من اليوم الثلاثاء، عددا من المنتجات الجديدة من مواد التطهير والتعقيم، وكذلك الكمامات، وذلك للمشاركة فى جهود الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

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فى سياق متصل استضافت الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، فى حلقة خاصة مساء أمس الإثنين، عددا من المسئولين والعمال بوزارة الإنتاج الحربى، وذلك فى حلقة خاصة عّن منتجات الوزارة، ببرنامجها صاحبة السعادة على قناة دى ام سى.

وألقى البرنامج لمحة عن تكوين الوزارة ، وكيف توازن بين الانتاج الحربى والمنتجات المدنية، وحيث تهدف أن يسترجع المصريين ذكرياتهم مع المنتجات المدنية.