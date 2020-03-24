شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف محذرا من الاستهتار بفيروس كورونا: الوقاية هى العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الوقاية هي العلاج، قائلا: قديمًا قالوا الوقاية خير من العلاج، والآن نقول الوقاية هي العلاج نفسه، حيث لا علاج سوى الوقاية .

وقال الوزير، فى بيان له، لا يستخفن أحد بالداء فإنه عضال وألمه عنيف، حتى لا نندم حين لا ينفع الندم، حيث يقول الشاعر: ولقد نصحتهم بمنعرج اللوى فلم يستبينوا النصح إلا ضحى غد .

وأكد الوزير أن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرف حقيقتها إلا المرضى، وقد قال نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) : " نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ " .

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واستكمل الوزير: الحذر الحذر ، والنجاء النجاء ، انج سعد فقد هلك سعيد ، فالسعيد من وعظ بغيره ، والشقي من وعظ بنفسه ، وصديقك الحق من صدَقَك لا من صدّقك ، ومن أخلص لك النصيحة ، وأحب لك ما يحب لنفسه ، وكره لك ما يكره لنفسه ، حيث يقول نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه " .

وأضاف: إذا كان الرائد لا يكذب أهله فإن مؤسسات الدولة الوطنية لا يمكن أن تكذب أهلها ولا تغشهم ، فلا ينساق أحد خلف جماعات الفتنة والضلال والمواقع المشبوهة والصفحات المجهولة ، ولنرجع دائما إلى أهل الاختصاص دون سواهم ، حتى لا نقع فريسة الشائعات والأكاذيب ، فنهلك مع الهالكين، قائلا: نسأل الله العلي العظيم أن يرفع البلاء عن البشرية جمعاء وأن يحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل سوء ومكروه.