شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تصدر روشتة للفلاحين للتعامل مع المحاصيل الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” عددا من التوصيات والنصائح التى وجهت بها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، المزارعين من خلال اتباع العديد من التوصيات الزراعية العاجلة فى صورة رسائل قصيرة للتعامل مع المحاصيل الزراعية خلال الشهر الجارى.

وأوضحت وزارة الزراعة، أنه من المتوقع أن يستمر الطقس الشتوى البارد حتى الأسبوع الجارى، ثم تعاود درجات الحرارة فى الارتفاع بمعدل ملموس مع نشاط للرياح فى صورة هبات على مناطق متفرقة تزيد على محافظات جنوب مصر.

وأكد الدكتور محمد على فهيم وكيل مركز التغييرات المناخية بمركز البحوث الزراعية، أنه يجب التنبيه على المزارعين سرعة الانتهاء من عمليات إعادة تأهيل الزراعات بعد موجة الطقس السلبي، وقبل بداية ارتفاع الحرارة مرة اخرى وقبل نشاط الرياح، لافتا أنه متوقع سقوط بعض الأمطار يوم الجمعة فقط تكون خفيفة إلى متوسطة على شمال الدلتا وشمال سيناء.

وقال تقرير وزارة الزراعة أن الطقس بمحافظات وجه بحرى.. كالأتى:..

- استمرار الطقس الشتوى الأحد 22 مارس ثم ارتفاع مفاجئ فى الحرارة بداية من الاثنين مع توقع شبورة كثيفة صباحا، ومتوقع سقوط بعض الامطار يوم الجمعة (فقط) تكون خفيفة إلى متوسطة على شمال الدلتا وشمال سيناء .

- إعادة رش محاصيل الخضر بازوكسى ستروبين مع مانكوزيب للوقاية من أمراض الرطوبة العالية.

- التوريق الجائر وتنظيف زراعات الفراولة من كل الأوراق والثمار التالفة واعادة رشها بمركبات ازوكسى ستروبين مع كبريتات النحاس المائية قبل الاحد.

- رش أشجار الفاكهة التى حدث فيها أضرار فى صورة تكسير شماريح أو تساقط عقد بكبريتات النحاس المائية مع مانكوزيب وللوقاية ضد مرض التبقع البكتيرى الأسود فى المانجو خاصة شمال الدلتا.

- متابعة زراعات القمح وعند ظهور أى أعراض لمرض الصدأ أو غيره يتم الرش بالمبيدات الموصى بها.

- رش القمح (المتأخر) والفول نترات ماغنسيوم مع نترات بوتاسيوم مع سيتوكينين.

- كل الفاكهة فى الأراضى خارج الدلتا إجراء ريات قصيرة ومتقاربة مع إضافة عالى الفسفور والماغنسيوم وفولفيك.

- الفحص الدقيق والدورى لبداية ظهور أى أفراد من آفات حرشفية الاجنحة مثل دودة ثمار العنب ودودة براعم الزيتون الخضراء وتوتا ابسولوتا على البطاطس والطماطم.

وعن محافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف

- استمرار الطقس الشتوى حتى اليوم الأحد 22 مارس ثم ارتفاع مفاجيء فى الحرارة بداية من الاثنين مع توقع نشاط للرياح.

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- متابعة زراعات القمح وعدم إجراء أى ريات فى توقيتات هبات الرياح النشطة.

- رش البصل للبياض الزغبى واللطعة والثوم ضد اللطعة والصدأ والتربس.

- عدم استعجال رى البطاطس الصيفية أو البصل إلا فى التربة الخفيفة مع الرش بنترات الماغنسيوم ونترات البوتاسيوم والسيتوكينين.

وعن محافظات المنيا - أسيوط

- متابعة زراعات القمح وعدم اجراء اى ريات فى توقيتات هبات الرياح النشطة.

- - رش البصل للبياض الزغبى واللطعة والثوم ضد اللطعة والصدأ والتربس.

- إجراء رى البطاطس الصيفية قبل يوم الأحد مع الرش بنترات الماغنسيوم ونترات البوتاسيوم والسيتوكينين.

- رش الكمون فى اسرع وقت ممكن ازوكسى ستروبين مع كاربندازيم وثيوفانيت المثيل ضد الشلل واللفحة.

5- الفحص الدقيق والدورى لبداية ظهور أى افراد من آفات حرشفية الاجنحة.

وعن محافظات سوهاج، قنا، الأقصر، اسوان، الوادى الجديد

- متابعة زراعات القمح وعدم اجراء اى ريات فى توقيتات هبات الرياح النشطة.

- رش البصل للبياض الزغبى واللطعة والثوم ضد اللطعة والصدأ والتربس.

- رش الطماطم ضد التبقعات والندوات ازوكسى ستروبين مع كاربندازيم أو وثيوفانيت المثيل.

- - اخذ الاحتياطات اللازمة فى مناشر الطماطم الجافة لتوقع هبات للرياح قد تكون محملة بالرمال بعد منتصف الأسبوع القادم.