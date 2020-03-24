شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ”الخليج 365” يشرح كيفية عقد امتحانات نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشرح الخليج 365" فى فيديو" طريقة أداء طلاب الثانوية العامة والنقل امتحانات نهاية العام، حيث يختبر طلاب الثانوية العامة فى لجان الامتحانات كما هو معتاد مع اتخاذ وزارة التربية والتعليم كافة الاجراءات الوقائية لحماية الطلاب، مع ترك مسافات بين الطلاب وبعضهم داخل اللجنة الفرعية بالمدرسة، مع استمرار الوزارة فى توفير فيديوها ومحاضرات للطلاب على القنوات التعليمية وأيضا اعتماد الطالب على التعلم الذاتى فى المنزل.

وأعلنت الوزارة آليات و أداء طلاب المدارس فى الصفوف النقل امتحانات النقل من الصف الثالث الابتدائى حتى الثانى الابتدائى، موضحة أن الطالب يقدم بحث فى كل مادة سيتم الإعلان عن تفاصيله ومعايير اعتماده من قبل الوزارة خلال الفترة المقبلة، على أن يتم وقف نتيجة الطالب الذى لم يقدم بحث حتى يقدم البحث وفى حالة عدم تقديم مشروع البحث سوف يبدأ العام الدراسى المقبل قبل زملائه بأسبوعين.

وتعقد امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية الفنية، كما هو معتاد داخل اللجان، أما صفوف النقل فتعقد لهم تقييمات من خلال استمارة موجودة لدى معلم الفصل، ولن تعقد امتحانات بالشكل القليدى المتعارف عليه.

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كان الدكتور طارق شوقى أكد أن امتحانات الشهادات العامة والدبلومات الفنية سيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي الحالي في موعده كما هو معلن في الجداول والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم داخل لجان الامتحانات، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لوقاية أبنائنا الطلاب داخل اللجان بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا نية لحذف أجزاء من المنهج، مطالبًا أولياء الأمور وأبنائنا الطلاب بضرورة الاعتماد على المناهج التي تبثها الوزارة عن طريق المكتبة الإلكترونية والمنصة الرقمية وعدم الاعتداد بأي مصدر آخر، وذلك حفاظًا على أبنائنا الطلاب.

وأضاف شوقي، أن الوزارة وفرت مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري "EKB" لمساعدة أبنائنا الطلاب على المذاكرة تضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية، متاح لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الإطلاع عليها من خلال الرابط: https://study.ekb.eg

وتابع: "إن هذا الموقع يضم محتوى علمي رقمي هائل لكافة المراحل التعليمية، فضلًا عن استخدام الوسائط المتعددة (فيديو، صور، أفلام وثائقية) لشرح الدروس المختلفة، فضًلا عن إتاحة حوالي أكثر من 80 قاموس ومعجم للاستخدام، وكتب موسوعة الفراشة، كما يوجد أيضًا محتوى متعدد التخصصات لسنوات ونظام التعليم الجديد (2.0)".