الكويت: مصر للطيران ستقوم بتسيير رحلة يومية لمدة أسبوع بدءا من الأربعاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إدارة الطيران المدني الكويتية اليوم الاثنين، إن شركة مصر للطيران ستقوم بتسيير رحلة يومية لمدة أسبوع من الكويت إلى القاهرة بدءا من يوم الأربعاء.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن إدارة الطيران المدني أن هذه الرحلات تأتي بناء على طلب السلطات المصرية وستكون للمقيمين الراغبين في المغادرة إلى مصر.
وكانت شركة "مصر للطيران"، قد أعلنت في 7 مارس الماضى تعليق الرحلات مع الكويت، بعد قرار الأخيرة تعليق الرحلات مع دول عدة من بينها مصر.
وقالت "مصر للطيران" عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" حينها: "بالإشارة للقرار الصادر من السلطات الكويتية بوقف الرحلات بين الكويت وعدة دول من بينها مصر اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع".
وأضافت الشركة في بيانها قائلة: "تعتذر الشركة الوطنية مصرللطيران عن إلغاء رحلاتها اليومية الى الكويت وذلك اعتبارا من اليوم 7 مارس 2020 ولحين إشعار آخر".
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