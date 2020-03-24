شكرا لقرائتكم خبر عن "نجوم الجبار" تنحرف غرباً وتزين سماء مصر والوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إن الراصد للسماء فى مصر والوطن العربى فى هذا الوقت من السنة أواخر شهر مارس سيلاحظ أن مجموعة نجوم الجبار أو كما تعرف أيضا "الجوزاء أو اورايون" قد انحرفت ظاهريا نحو الغرب عند رصدها بعد غروب الشمس وبداية الليل، بمعنى آخر تظهر تقترب من موقع غروب الشمس فى كل ليلة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن انحراف مجموعة نجوم الجبار ومعظم النجوم غربا باستثناء النجوم قرب نجم القطب الشمالى خلال الفصول هو بسبب حركة الأرض فى مدارها حول الشمس ، فحركة الأرض فى مدارها يتسبب فى جعل سماء الليل تنحرف بشكل دراماتيكى عبر مجرتنا درب التبانة.

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ويمكن للمهتمين التأكد من ذلك بمراقبة المجموعات النجمية كل ليلة فى نفس الوقت بالعين المجردة.

ورصد بالتزامن مع الليلة الأولى من فصل الربيع 2020 فى النصف الشمالى من الكرة الأرضية ظهور الشفق القطبى بسماء جزيرة "سينجا" فى النرويج، حيث شوهدت تتراقص فى قبة السماء قبل حلول ظلمة الليل.

فمن المعروف بأن أضواء الشفق القطبى علاقتها وطيدة بالاعتدال. ففى هذا الوقت من العام ، يمكن أن يرتبط المجال المغناطيسى بين الكواكب بالمجال المغناطيسى للأرض ، ما يفتح شقوق مؤقته فى الغلاف المغناطيسى لكوكبنا تتدفق خلالها الرياح الشمسية التى تشعل الشفق القطبى - لذلك لا يلزم وجود عاصفة جيومغناطيسية .