اليوم.. نظر دعوى مطالبة إبراهيم سعيد بدفع 117 ألف جنيه نفقة نجله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة أسرة المعادي، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من طليقة إبراهيم سعيد، التي تطالب فيها الأخير بدفع نفقة مصروفات دراسية لنجله.

وكان "حمد الله" محامي طليقة إبراهيم سعيد لاعب الزمالك والأهلي السابق، طالب في دعواه بسداد إبراهيم سعيد مبلغ 117 ألف جنيه، مفسرًا أن مطلقته دفعت من مالها الخاص مصروفات دراسية قدرها 33200 عن العام الأول و41500 عن العام الثاني و42750 عن العام الثالث.

وتنظر محكمة أسرة المعادي دعوى أخرى من طليقة إبراهيم سعيد التي تطالب بحبسه لتخلفه عن سداد مبلغ 90 ألفًا و750 جنيهًا، والتي تشمل نفقة صغير وبدل فرش وغطاء.