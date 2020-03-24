شكرا لقرائتكم خبر عن «الله أكبر».. أهالي ينظمون مسيرة ضد فيروس كورونا في الإسكندرية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم العشرات من أهالي محافظة الإسكندرية مسيرة ابتهلوا فيها بالدعاء إلى الله لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» محليًا وعالميًا.

وردد المشاركون في المسيرة عبارة «الله أكبر»، فيما لجأ آخرون في منطقة سيدي بشر إلى الدعاء من شرفات منازلهم، مرددين «يا الله» و«الله أكبر».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية للفيروس إلى 96 حالة.

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وكشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين.

وأعلنت الوزارة تسجيل 39 حالة إصابة جديدة جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها مسبقًا، ووفاة 5 حالات من ضمنها حالة لهندي.

واتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات لمنع التجمعات، مثل تعليق الدراسة وإغلاق المساجد مؤقتا وتعليق رحلات الطيران وتخفيض عدد العاملين بالحكومة، ضمن خطتها لمجابهة الفيروس.