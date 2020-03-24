شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: لجان رقابية لردع شركات المستلزمات الطبية والصيدليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المهندس أشرف عزت، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة، منح كل عمال الشركة إجازة حتى يوم 31 مارس الجارى، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات والإختلاط لتأمين أرواح المواطنين، لافتًا إلى اتخاذ كل الإجراءات الوقائية للعمال ومصانع الشركة، وأضاف فى بيان، الاثنين، أن عمال المصانع بخير ولا صحة لإصابة أى منهم بكورونا.

وتضمن القرار أنه وبناءً على قرار مجلس الوزراء، الخاص بخطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا، يتم منح جميع الموظفين والعمال بالشركة من قاطنى قرية ميت بدر حلاوة، وكل العاملين إجازة استثنائية بأجر كامل اعتبارًا من صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولى حتى يوم الثلاثاء 31 مارس الجارى، على أن يتم استئناف العمل بدايه من الأربعاء 1 إبريل المقبل أو صدور تعليمات أخرى.

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من جانبه، قال الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إنه شدد على كل المصالح الحكومية بتنظيم دخول المواطنين، حرصًا على سلامتهم، مؤكدًا استمرار الجولات المفاجئة على جميع مراكز المدن لمتابعة تنفيذ التدابير الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة كورونا.

وأضاف أنه أصدر تعليماته لنائبه الدكتور أحمد عطا لتشكيل لجان رقابية من التموين والتفتيش الصيدلى لمواجهة ظاهرة اختفاء المطهرات والكمامات، وردع بعض أصحاب شركات المستلزمات الطبية والصيدليات وتحرير محاضر للمخالفين ومحاسبتهم قانونيًا وإداريًا.

فى السياق نفسه، تابع اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، واللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أعمال تعقيم شوارع المحلة وحى أول المحلة، وتم تطهير الحى بشكل كامل.