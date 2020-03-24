شكرا لقرائتكم خبر عن أمهات في مواجهة «كورونا»: قلق بشأن «الثانوية».. وتطهير يومي للمنازل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى مواجهة الأجواء الاستثنائية لتفشى فيروس كورونا على مستوى العالم، تستعد آلاف الأسر فى مصر بإجراءات وقائية احترازية، تتضمن الالتزام بالبقاء فى المنازل وعدم المغادرة سوى للضرورة القصوى، والاعتناء بنظافة البيوت خوفًا من تسلل الفيروس إلى أحد أفرادها، إلا أن بعض هذه الأسر تتحمل أعباء إضافية وهو ما رصدته «المصرى اليوم».

تتنقل حنان، وهى أم لفتاة جامعية وطالب بالمرحلة الثانوية من منطقة وسط القاهرة إلى مناطق متعددة بالعاصمة لممارسة مهنتها كمحاسبة قبل أن تقرر البقاء بالمنزل رفقة أسرتها، خشية الإصابة بالفيروس، وخصصت وقتاً لتنظيف منزلها وتطهيره تمامًا، ولصعوبة الحصول على بعض أنواع المنظفات من الأسواق لجأت لاستخدام الوصفات المنزلية «مافيش كلور مثلًا، علشان كده عقمت السجاد بالخل والميه والصابون، وحطيت خل ولمون على الميه وحطيتهم فى بخاخة للأسطح»، ونجحت حنان فى شراء عبوة من الكحول الإيثيلى، لتطهير أيدى أفراد العائلة عقب العودة من الخارج.

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أما تعليق الدراسة، فجعل حنان تفكر فقط فى كيفية حصول ابنتها على المادة العلمية اللازمة فى المرحلة الجامعية «بنتى بس اللى مستنين نشوف دراستها هتمشى إزاى، الجامعة قالتلهم على الموقع بس هو لسه ماحدش بدأ».

ترى حنان أنه يجب عليها أن تكون مثالًا للآخرين بالبقاء فى المنزل رغم أن سهولة قرارها سببها طبيعة مهنتها «شغلى اختيارى، علشان كدا قدرت أقعد فى البيت.. ولو الناس قلدت بعضها فى النزول إلى الشارع الجميع سيكون هناك».

أما وفاء، الموظفة بإحدى المدارس الخاصة فليس لديها رفاهية هدوء البال لأنها مشغولة فى كيفية استعداد نجلها لامتحانات الثانوية العامة بعد أن توقفت الدراسة بالمدارس ومراكز الدروس الخصوصية: «فى البداية المدرسين كانوا بيدوا الدروس فى البيوت لكن دلوقت كله خايف والموضوع اتوقف».