شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصنيع كمامات ومطهرات بسعر التكلفة.. تعرف على معارض الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365، معارض ومنافذ الانتاج الحربى، التى توفر المطهرات ومواد التعقيم والكمامات الجديدة.. وهى كالتالى _ التحرير 7 ميدان التحرير أول طلعت حرب _رمسيس 6 ميدان رمسيس عمارة مصر للتأمين _روكسي 2 شارع النادي ميدان روكسي _ الهرم 5،4 شارع شكري عمارات الضباط _جسر السويس 7 ش الشيخ محمود ابو العيون مساكن الضباط _ شبرا الخيمة شارع 15 مايو أمام كريستال عصفور _الهايكستب داخل الشركة شارع جوزيف تيتو _الزاوية الحمراء 187 شارع المدارس خلف البنك الأهلي Advertisements _شبرا المظلات 11 كورنيش النيل بجوار مصر الطيران _الحرية 66 طريق الحرية الأسكندرية لوران 703 طريق الحرية بجوار بنك مصر الأسكندرية _ مصطفي كامل 27 عمارات مساكن الضباط الأسكندرية _ دمنهور ميدان جلال قريطم دوران الاستاد _ العاشر من رمضان عمارة 155 محل 5 الأردنية خلف البنك الأهلي _ رأس البر شارع 103 عشة 47 _ بنها 1 شارع الأشراف بنها الجديدة _ طنطا 47 امتداد شارع النادي خلف محطة موبيل صور شركة م 360 شارع عمر بن عبد العزيز

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