فيديو.. حفل زفاف عروسين يتحدى كورونا بالكمامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا فيديو الخليج 365، احتفال عروسين بزفافهما بالكمامة لمواجهة كورونا. Advertisements فيما قال العريس أحمد عبدالعظيم، قام مسئول القاعة بإلغاء الحجز وقررنا التحدي بلبس الكمامة وإتمام الفرح في موعده ، حيث اقتصر علي الأهل فقط دون تجمعات.

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