شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: كورونا مشكلة طبية لن ندعها تتحول إلى أزمة مالية طويلة الأمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس ترامب، إن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ توزع ملايين الأقنعة، وأن معدات الحماية الشخصية للمهنيين الطبيين يتم شحنها إلى ما وصفه بـ "النقاط الساخنة" في جميع أنحاء البلاد، ومؤكدا إن كانت كورونا مشكلة طبية - فلن ندعها تتحول إلى مشكلة مالية طويلة الأمد، ولن نسمح بحدوث ذلك.

وتابع الرئيس الأمريكى، أن FEMA ستوزع 8 ملايين قناع N95، وهو النوع الموصى به للحماية من فيروسات التاجية، ومؤكدا أنه سيتم شحن 73 حمالات نقالة من معدات الحماية الشخصية إلى نيويورك، وسيتم إرسال 36 حمالة نقالة إلى ولاية واشنطن - وهما منطقتان حيث أصيبت بكوفيد-19 بشدة.

واستكمل ترامب في مؤتمر صحفى لفريق مكافحة الفيروسات التاجية "لدينا الملايين والملايين من الأقنعة المصنوعة أثناء حديثنا، وإن الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها ستذهب إلى "النقاط الطبية الساخنة" في جميع أنحاء البلاد.

وحذر عمال الرعاية الصحية في جميع أنحاء الولايات المتحدة من نقص إمدادات يلوح في الأفق إذا تصاعد تفشي المرض.

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وأردف ترامب: "نشهد في جميع أنحاء البلاد سيلًا من الإبداع والأفكار المبتكرة وأن المجتمع العلمي وأعضاء القطاع الخاص يعملون حقا معا".

وقال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إنه يأمل في إعادة تقييم تعليماته للبقاء في المنازل وسط تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، متابعا "لم يتم بناء هذا البلد لإغلاقه"، مضيفًا أنه سيتخذ قرارًا بشأن التوجيه الفيدرالي للمسافة الاجتماعية بمجرد انتهاء فترة 15 يومًا من التوجيه الأولى.

واستطرد "لا يمكننا السماح للعلاج أن يكون أسوأ من المشكلة نفسها، و في نهاية فترة 15 يومًا سنتخذ قرارًا بشأن الطريق الذى نريد أن نسلكه، ومؤكدا أنه يأمل أن تكون الولايات المتحدة "مفتوحة للأعمال التجارية" قريبًا.

وأضاف: "وبشكل أساسي، فإننا نشير إلى توقيت الافتتاح لأننا نغلقه جيدًا للتخلص من هذا العدو غير المرئي".

وأكد الرئيس ترامب إن الكونجرس يجب أن "يتكاتف معًا لتمرير مشروع قانون مجلس الشيوخ كما هو مكتوب وتجنب لعب أي ألعاب حزبية أخرى ... وأعتقد أن هذا يحدث. تلقيت مكالمة قبل قليل. أعتقد أنهم يقتربون من هذا."