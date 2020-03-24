شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: إلغاء الحج على نفقة الوزارة وتخصيص أمواله للمحتاجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الظرف الآني يؤكد أنه لاعلاج إلى بالوقاية، لأنها الوضع الحالي هي العلاج الحقيقي، مضيفا: إنه تم تحديد 50 مليون جنيه بالتنسيق مع مجلس الوزراء لتحديد الجهة التي ستوزع الأموال على الجهات المستحقة المتضررة من فيروس كورونا، بالإضافة إلى تخصيص 6 مليون جنيه لدعم أصحاب الأمراض المزمنة، وأن تلك المبالغ يتم صرفها من الموارد الذاتية للوزارة مع إلغاء الحج على نفقة الوزارة.

وأضاف الأوقاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر ، أن مسألة الحج في علم الغيب، وأن السلطات السعودية ستتخذ القرار المناسب، وأنه في حالة وجود وباء أو داء يهدد الناس، فيجوز إلغاء العمرة والحج، وأنه لن يحج أحد على حساب وزارة الأوقاف، وهذه الأموال سيتم الاستفادة منها في الأزمة التي قد تشهدها الدولة بسب فيروس كورونا المستجد، خاصة وأن هناك الكثير ممن تركوا أعمالهم ويستحقون المساعدة الحقيقية، مطالبا بكل من أراد أن يذهب إلى الحج، أن يخصص هذه المبالغ إلى دعم المحتاجين في هذه الفترة العصيبة.

وأوضح وزير الأوقاف، أن هناك متابعة دقيقة بخصوص المساجد التي طبقت منع صلاة الجماعة، وأن نسبة الالتزام تجاوزت الـ 99% بمقاييس دقيقة، وأن كل من يخالف التعليمات، سيتم إنهاء خدمته على الفور، وأن أحد الأئمة جمع الناس وصلى في المسجد، فصدر قرار بإخراجه من الخدمة، وأن هذا القرار نهائي لحين انتهاء بلاء الوباء.