شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة لبنانية سابقة تعلن إصابتها بفيروس كورونا بعد عودتها من باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الوزيرة السابقة في الحكومة اللبنانية مى شدياق إصابتها بفيروس كورونا بعد عودتها من العاصمة الفرنسية باريس، مشيرة أنها عزلت نفسها بمنزلها بعد إجرائها الفحوصات.

وذكرت مى شدياق، في تصريحات إلى موقع جريدة النهار اللبنانية، ضرورة الجميع الانتباه وأن يتخذوا الإجراءات الوقائية اللازمة ولاسيما الذين كانوا على يفر وعادوا لبنان مرة أخرى.

وأوضح التقرير، أنها أجرت فحوصات في مستشفى Hotel Dieu يوم السبت الماضى، حيث ظهرت النتيجة يوم الإثنين، مشيرة أن نتيجة الفحص تأخذ وقتا طويلا ويجب على الأمور أن تتخذ مسارا زمنيا أقل.

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وطالبت شدياق ضرورة بقاء المواطنين في منازلهم ولا يخافوا ولا يخجلوا من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة أن حال التعبئة المعلنة ليست كافية لمنع تفشي كورونا و"الدليل ما نراه من خروقات يومية في الأسواق الشعبية، كما أيدت ضرورة اعلان حالة الطوارئ، لحماية اللبنانيين من انتشار الفيروس".

يشار إلى أن مى شدياق تعمل إعلامية وصحفية وعينت فى يناير 2019 وزيرة لشئون التنمية الإدارية في الحكومة المكلفة من قبل رئيس الوزراء السابق سعد الحريرى.

وكانت أفادت قناة سكاى نيوز فى نبأ عاجل أمس أنه تم تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى لبنان ليرتفع عدد المصابين إلى 256، وكان رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، دعا إلى إعلان حالة الطوارئ فى لبنان بصورة فورية وسريعة، حتى يمكن احتواء انتشار فيروس كورونا فى البلاد.

وقال بري -فى تصريح لـ مستقبل ويب (البوابة الرقمية لتيار المستقبل)، إنه طالب رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب قبل يومين، بإعلان حالة الطوارئ "وقد وعدني بتحقيق ذلك الإجراء ولكننى لا أعرف ما هو سبب عدم اتخاذ القرار حتى الآن".