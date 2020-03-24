شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: توزيع عشرة آلاف وحدة دواء تجريبى لكورونا فى نيويورك الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الامريكى دونالد ترمب ، لن نسمح لفيروس كورونا أن يدخلنا في مشكلة مالية طويلة الأمد ، و بعد أسبوعين سنقرر كيف يمكن إعادة العمل في الاقتصاد الأمريكي.
وأضاف ترمب ،سيبدأ توزيع نحو عشرة آلاف وحدة دواء تجريبي في نيويورك الثلاثاء، مشيرا أن إدارة الطوارىء الفيدرالية وزعت 8 ملايين قناعا للتنفس الصناعي.
وأشار، التجارب السريرية لمكافحة كورونا ستبدأ في نيويورك بالأدوية المتاحة حاليا .
وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أعلن خلال مؤتمر صحفى حول جهود مكافحة كورونا مساء اليوم، لم أعان من أعراض كورونا لكننى أجريت الفحص بسبب ملاحقة الإعلام .
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