شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: توزيع عشرة آلاف وحدة دواء تجريبى لكورونا فى نيويورك الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الامريكى دونالد ترمب ، لن نسمح لفيروس كورونا‬⁩ أن يدخلنا في مشكلة مالية طويلة الأمد ، و بعد أسبوعين سنقرر كيف يمكن إعادة العمل في الاقتصاد الأمريكي.

وأضاف ترمب ،سيبدأ توزيع نحو عشرة آلاف وحدة دواء تجريبي في نيويورك الثلاثاء، مشيرا أن إدارة الطوارىء الفيدرالية وزعت 8 ملايين قناعا للتنفس الصناعي.

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وأشار، التجارب السريرية لمكافحة كورونا ستبدأ في نيويورك بالأدوية المتاحة حاليا .