شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر قائمة أسعار 131 سلعة فى 93 منفذ للزراعة بتخفيضات تصل لـ25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار السلع الغذائية المطروحة حاليا بمنافذ الزراعات المحمية، وقطاع الإنتاج التابعة لوزارة الزراعة بمختلف المحافظات بتخفيضات من 15 إلى 20 وتصل لـ25%.

وأكد المهندس أحمد فتحى مدير عام تسويق الزراعات المحمية، أن جميع السلع المطروحة بتخفيضات تصل إلى مابين 20 إلى 25 % حسب السلعة المطروحة ، موضحا فى تصريحات لـ " الخليج 365 "، أنه بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة ، تم زيادة المعروض من كافة أنواع اللحوم ، بلدى وسودانى ومجمد ، والدواجن بأنواعها " البط، الفراخ، والكبد، والحمام، والسمان"، وأيضا الاسماك، والسلع الغذائية الاخرى، وذلك بمنافذ الزراعات المحمية التابعة للوزارة، المنتشرة وعدد ها 30 منفذ ثابت بمختلف المحافظات، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين.

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وقال الدكتور ممدوح السباعى رئيس قطاع الإنتاج، أنه تم تنفيذ تكليفات وزير الزراعة، وضخ المواد الغذائية للبيع للمواطنين من خلال المنافذ التسويقية التابعة للقطاع، بأعلى جودة ممكنة، وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تتراوح ما بين 15الى 20%.

وأوضح رئيس قطاع الإنتاج ، أ نه سيتم أيضاً التوسع فى إقامة المنافذ التسويقية، بالمناطق والاحياء الجديدة تشجيعا فى دعم واستقرار المواطنين فى هذه المناطق، لافتاً إلى أن القطاع لديه حوالى 63 منفذ منتشرة بمختلف محافظات مصر، سيتم ضخ منتجات: الخضر، الفاكهة، البقوليات، البقالة، واللحوم المجمدة ومصنعاتها، واللحوم البلدية، ولحوم الضانى والدواجن المجمدة ومصنعاتها، والاسماك، والعسل وزيت الزيتون، والالبان ومصنعاتها، فضلاً عن نباتات الزينة.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجة قطاع الإنتاج بالوزارة بضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية، بالمنافذ التسويقية التابعة لها، بمختلف محافظات الجمهورية، بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.