شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: الوضع سيكون «صعبًا» إذا وصلنا إلى 1000 إصابة خلال 3 أيام (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الحكومة لازالت في مرحلة التحكم في فيروس كورونا المستجد رغم تزايد أعداد المصابين، وأنها قادرة على الرصد والتتبع لتجنب الوصول إلى أرقام كبيرة في عدد المصابين.

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أضافت الوزيرة في مداخلة هاتفية مع برنامج «القاهرة الآن» على فضائية «الحدث»، مساء الاثنين: «كلما قلت الإصابات زادت فرص استحداث علاجات، وقدرة المستشفيات على استيعاب الأعداد المصابة بشكل أفضل».

تابعت: «وصول الإصابات إلى رقم ألف ليس مقلقًا لكل الدول، لكن بالنسبة إلينا لا نحب أن نصل إلى هذا الرقم بسرعة. إذا وصلنا إليه في غضون 10 أيام أو 12 يومًا لن يكون الوضع مقلقًا، لكن إذا وصلنا إليه في 3 أيام سيكون الوضع صعبًا في التقصي والمتابعة والمسح».