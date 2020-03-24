شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يبشّر بحزمة قرارات جديدة «تصب في مصلحة الطلاب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه سيتم نهاية الأسبوع الجاري إعلان حزمة جديدة من القرارات تصب في مصلحة طلاب سنوات النقل بالتعليم الفني، وطلاب الصف الثالث الإعدادي وطلاب الصف الثالث الثانوي وطلاب المدارس الدولية، و«أبناؤنا في الخارج».

وقال الوزير، في تصريحات اليوم لبرنامج «الحكاية» على قناة «mbc»، مساء الاثنين، إن الوزارة تقوم حاليا باستعراض كافة الحلول لإراحة الطلاب وأولياء الأمور، بعد التأكد من قانونية تلك الحلول وعرضها على رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والموافقة عليها، داعيا أولياء الأمور ترك مساحة للوزارة لاتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الطلاب.

Advertisements

وأضاف أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات عقب قرار تعليق الدراسة يوم 15 مارس، مشيرا إلى أنه تم عرض فيديو توضيحي لما تم اتخاذه من قرارات حيث تم استعراض أهم القرارات التي اتخذتها الوزارة، لطلاب مرحلة الروضة وحتي الصف الثاني الابتدائي، وطلاب الصف الثالث الابتدائي وحتي الصف الثاني الإعدادي، وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

وأكد الوزير أن الوزارة تحاول حاليا أن تتفادي وضع طلاب المرحلة الاعدادية والذي يبلغ عددهم مليون و800 ألف طالب في اللجان، مشددا على أن الدولة ستقدم أكثر من حل لمصلحة الطلاب.

وحول امتحانات طلاب المدارس الدولية قال الوزارة إن الوزارة بدأت في مخاطبة الجهات الدولية المسؤولة عن تلك الامتحانات، حرصا منها على مصلحة الطلاب.

واختتم تصريحاته بقوله إن هناك اجتماعات يومية لجميع مسؤولي الوزارة للوصول إلى القرارات السليمة في أسرع وقت، موضحا أن كل عام دراسي له أهمية خاصة حيث أن امتحانات الثانوية العامة موعدها مرتبط بموعد امتحانات الدور الثاني والتنسيق الجامعي، كما أن امتحانات الشهادة الإعدادية مرتبطة بتحديد مسار سواء الدخول الثانوي العام أو الفني كما أن هناك تنسيقا يحكم القبول بهذه المدارس وفق القانون.