يجري تنفيذ الدور الـ42.. "الإسكان": منطقة أبراج العلمين الجديدة ستكون متاحة للجميع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منطقة الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، حيث يجري تنفيذ 15 برجًا، بارتفاعات تصل إلى 42 دورًا، وجارٍ تنفيذ الدور الـ42 بأحد الأبراج، بجانب تنفيذ أعمال التشطيبات للواجهات، كما تم البدء في تنفيذ 3 أبراج أخرى، ضمن المرحلة الثانية والتي تضم 10 أبراج شاطئية.

وخلال زيارته لمدينة العلمين الجديدة، التقى الجزار، إحدى شركات التسويق، لاستعراض النموذج الاستثماري المتكامل لاستغلال شواطئ مدينة العلمين الجديدة، والممشى الساحلي ومنطقة البحيرات.

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وأكد الجزار، أن شواطئ وكورنيش مدينة "العلمين الجديدة"، ستكون متاحة ومفتوحة للجميع، وفقًا لنظم إدارة محددة ومتكاملة، ونعمل على توفير جميع الأنشطة لتلبية احتياجات المواطنين، والزائرين، والسياح.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة استثمار شواطئ مدينة العلمين الجديدة، من خلال مجموعة من الشركات العالمية والمحلية، وفقاً لمجموعة من الاشتراطات والضوابط، واستغلال المنشآت التي تم تنفيذها بالممشى الساحلى.

كما أكد الوزير ضرورة إدارة المنطقة الشاطئية بالكامل، وتطبيق مفهوم الإدارة الذكية، للمنطقة الشاطئية والخدمات المُقدمة بها، ووضع نظام متكامل للمتابعة والصيانة الدائمة، من أجل الحفاظ على الشواطئ، والاستثمارات التي تم إنفاقها، واستدامة التنمية بالمدينة.