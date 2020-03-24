​"القوى العاملة": 28 ألف عامل غير منتظم سجلوا للحصول على 500 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، تسجيل 28 ألفًا من العمالة غير الممتظمة عبر المنظومة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة على موقع الوزارة، منذ الخميس الماضي، وحتى اليوم الاثنين، وذلك للحصول على منحة استثنائية قدرها 500 جنيه بسبب "كورونا".

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية العاملة غير المنتظمة، بإعداد التدابير اللازمة لمواجهة أوضاع هذه الفئة بعد ظهور فيروس "كورونا" المستجد، ومناشدة الوزارة العمال غير المنتظمة الراغبة في تسجيل بياناتها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط www.manpower.gov.eg.

وخصصت الوزارة تليفون رقم (01212201303) لاستقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على "واتس آب"، في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية هذه الفئة من المواطنين.

وحذرت الوزارة جموع المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التي تروجها بعض المواقع والصفحات الإلكترونية، من أنه سيتم صرف منح لمن يقوم بإرسال بياناته على خدمة "واتس آب".​