هيكل لأعضاء "الوطنية للإعلام": إصلاح صورة ماسبيرو بمزيد من المصداقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

التقى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام بمقر الوزارة، اليوم الاثنين، أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، لبحث سبل التنسيق وأوجه التعاون المشترك من أجل إعادة النظر في شكل الإعلام من خلال رؤية مستقبلية لتطوير ماسبيرو.

وأكد هيكل ضرورة اتخاذ عدة إجراءات لمواكبة التطور وإعادة ترتيب الهيكل الإداري، لإعداد المناخ الملائم للعمل الإعلامي وزيادة القدرة على المنافسة.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بالقواعد التي تعمل على تطبيق السياسية الإعلامية لمواكبة التطور والعمل على تدريب الإعلاميين، مؤكدًا أهمية إعداد محتوى جيد لجذب المشاهد، وأن هذه الفترة فرصة للتليفزيون المصري لتغيير المنهج لمواكبة التطور.

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وأكد وزير الدولة للإعلام على ضرورة إصلاح الصورة العامة لماسبيرو أمام الرأي العام بمزيد من المصداقية وسرعة تناول الأخبار ودقتها.

وأشار وزير الدولة للإعلام إلى ضرورة إعداد خطة عمل في الفترة القادمة للنهوض بماسبيرو بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دون الاضرار بالعاملين وكذلك التنسيق مع وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي لحل مشكلة الديون.

في نهاية اللقاء وجه هيكل على ضرورة تكثيف الرسائل الإعلامية في التوعية بأساليب الوقاية والتحذير من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض.​