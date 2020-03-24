فرج عامر: "التموين" ضربت مافيا الكحول في مقتل لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التحرك العاجل من وزارة التموين والتجارة الداخلية بطرح كميات كبيرة من الكحول لاستخدامه كمطهر بنسبة تركيز 70%، ضرب مافيا "الكحول"، في مقتل.

وطالب "عامر"، في بيان اليوم، من الدكتور علي المصليحي وزير التموين، الإسراع في تنفيذ التصريحات الصادرة عن الوزارة والتي تم التأكيد فيها أنه سيتم طرح هذه المنتجات بالمجمعات الاستهلاكية لتوفيرها للمواطنين، إضافة إلى طرح منتج "555" ومنتج لافندر.

وتسائل رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن التوقيتات الزمنية لطرح هذه المنتجات للقضاء على مافيا استغلال المواطنين في الحصول على مستلزمات مواجهة فيروس كورونا للوقاية منه؟.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن جميع الأجهزة الرقابية تقوم بتكثيف الحملات على الأسواق والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة للمواطنين سواء في السلع الغدائية أو المنظفات والمطهرات، من خلال تشكيل مجموعات على أعلى مستوى من قطاع التجارة وقطاع الرقابة وحماية المستهلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين.​