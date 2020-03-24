اليوم.. إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث عنف الظاهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم بالتورط في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف الظاهر".

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين.