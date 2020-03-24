خالفوا قرار الغلق.. ضبط أصحاب مقاهي ومحل "بلايستيشن" بالوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصل ضباط مباحث الوراق جهودهم لمتابعة التزام أصحاب المقاهي والأندية والمراكز التجارية بقرار الغلق بدءًا من 7 مساءً وحتى الـ 6 صباحا. وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الوراق برئاسة الرائد هاني مندور، من ضبط عدد من المخالفين من أصحاب المحلات والمقاهي ومحل ألعاب البلايستيشن. وشملت الجهود غلق محلات لبيع الدواجن بمنطقة وراق الحضر المخالفين لقرار مجلس الوزراء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

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