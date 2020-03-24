أخبار مصر | الأورمان: 33 ألف عامل يومية تضرروا من فيروس كورونا.. ومواد غذائية بـ 500 جنيه لكل منهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأورمان: 33 ألف عامل يومية تضرروا من فيروس كورونا.. ومواد غذائية بـ 500 جنيه لكل منهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء ممدوح شعبان مدير جمعية الأورمان، إن الأورمان لديها قاعدة بيانات عن الـ 27 محافظة مصرية، خاصة عن عمال اليوميات والعمالة غير المنتظمة والمطلقات.

وأضاف "شعبان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين أنه تم عمل دراسة على 50 قرية في العديد من المحافظات وكل منها بها من 300 إلى 400 عامل تأثر فقد عمله بفيروس كورونا.

وأردف أنهم يسعوا إلى مد المواطنين بمواد غذائية تعادل قيمتها 500 جنيه، وذلك حتى يتوفر لكل العمالة المتضررة قوت يومهم خلال شهري رمضان وشعبان.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان مدير جمعية الأورمان، أنه تم التوصل إلى 32.800 عامل متضرر من كورونا لمساعدتهم، ومخصص لكل منهم 500 جنيه كحد أدنى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

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وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ من العمر 51 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عامًا.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.