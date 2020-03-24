أخبار مصر | محمود التهامي يحيى مولد السيدة زينب على الهواء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود التهامي يحيى مولد السيدة زينب على الهواء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المنشد ونقيب المنشدين المصريين محمود التهامي عن احيائه لحفل الليلة الختامية لمولد السيدة زينب رضي الله عنها، من منزله حيث سيتم بث الاحتفال على صفحاته الخاصة والعامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي واليوتيوب، وبالتعاون مع قناة DMC من خلال برنامج الإعلامي رامي رضوان الذي يذيع عبر برنامجه فقرات من حفل محمود التهامي.

وقال التهامي عبر صفحته على الفيسبوك: إن شاء الله انتظروني غداً الثلاثاء في حفل الليلة الختامية لمولد السيدة زينب رضي الله عنها مع الإعلامي رامي رضوان علي قناة Dmc الساعة التاسعة مساء، من البيت هنطلع مباشر علي جميع صفحاتنا سوشيال ميديا #خليك_في_البيت.

وتأتي المبادرة في إطار حرص التهامي على منع التجمعات في ظل ما تواجهه مصر والعالم من مخاطر صحية وحرصه في نفس الوقت على أحياء الاحتفالات بذكرى آل البيت ممن لهم مقامات الأرض مصر، كما اعتاد محمود ومن قبله والده الشيخ ياسين التهامي احياؤها منذ سنوات طويلة.