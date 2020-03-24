أخبار مصر | محمود التهامي يحيى مولد السيدة زينب على الهواء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود التهامي يحيى مولد السيدة زينب على الهواء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن المنشد ونقيب المنشدين المصريين محمود التهامي عن احيائه لحفل الليلة الختامية لمولد السيدة زينب رضي الله عنها، من منزله حيث سيتم بث الاحتفال على صفحاته الخاصة والعامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي واليوتيوب، وبالتعاون مع قناة DMC من خلال برنامج الإعلامي رامي رضوان الذي يذيع عبر برنامجه فقرات من حفل محمود التهامي.
وقال التهامي عبر صفحته على الفيسبوك: إن شاء الله انتظروني غداً الثلاثاء في حفل الليلة الختامية لمولد السيدة زينب رضي الله عنها مع الإعلامي رامي رضوان علي قناة Dmc الساعة التاسعة مساء، من البيت هنطلع مباشر علي جميع صفحاتنا سوشيال ميديا #خليك_في_البيت.
وتأتي المبادرة في إطار حرص التهامي على منع التجمعات في ظل ما تواجهه مصر والعالم من مخاطر صحية وحرصه في نفس الوقت على أحياء الاحتفالات بذكرى آل البيت ممن لهم مقامات الأرض مصر، كما اعتاد محمود ومن قبله والده الشيخ ياسين التهامي احياؤها منذ سنوات طويلة.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.
وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندى، و4 حالات من المصريين.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأثنين هو 366 حالة من ضمنهم 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و19 حالة وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.