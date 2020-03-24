أخبار مصر | برلماني: فرض حظر التجوال "يصعب تنفيذه"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: فرض حظر التجوال "يصعب تنفيذه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، إن المطالبات بفرض حظر التجوال داخل البلاد ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس الكورونا "كوفيد – 19"، أمر يصعب تنفيذه، مشيرًا أن فرض الحظر سيؤدي إلي تعطيل مصالح المواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية.

وأضاف في تصريح خاص إلى بوابة الخليج 365، أن الشعب المصري يزداد وعيه يومًا بعد يوم بخطورة وباء الكورونا، موكدًا أن الغالبية العظمي من المواطنين ملتزمين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة الأيام الماضية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الأمر حتي الأن لا يستلزم فرض حظر التجوال، مشيرًا إلي أن الشوارع أصبحت شبه خالية بعد قرار الحكومة بمنع التجمعات في الأماكن العامة وغلق المطاعم والمقاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساءا إلى 6 صباحًا حتى 31 مارس.

ونفى مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، ما تم تداوله بإحدى الصفحات المزورة المنسوبة لوزارة الداخلية، بشأن اتخاذ إجراءات حظر التجوال ابتداءً من مساء اليوم بالبلاد ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا».

وأكد مسئول مركز الإعلام الأمنى عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن جملة وتفصيلًا، وأن مثل تلك التناولات تهدف إلى إثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام.. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الصفحة المشار إليها والقائمين عليها.

وأوضح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية بأن الأخبار والوقائع الصادرة عن الوزارة يتم نشرها عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بموقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " وتحمل إسم " الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية " تحت عنوان (www.facebook.commoiegy ).. وأن كافة الصفحات الأخرى التى تحمل مثل تلك الأسماء لا علاقة لها بوزارة الداخلية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.

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وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندى، و4 حالات من المصريين.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأثنين هو 366 حالة من ضمنهم 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و19 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.