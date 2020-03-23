أخبار مصر | جولة مسائية مفاجئة لمحافظ القاهرة لمنطقة الموسكي والعتبة بعد إخلائها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولة مسائية مفاجئة لمحافظ القاهرة لمنطقة الموسكي والعتبة بعد إخلائها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مساء اليوم، بجولة تفقدية مفاجئة لمنطقتي الموسكي والعتبة بعد أن تم اخلائهما من الباعة الجائلين، وأصدر محافظ القاهرة، تعليماته خلال الجولة بقيام فريق متخصص بتطهير وتعقيم المنطقة تحت إشراف مديرية الصحة.

وتعد هذه الجولة الثانية التى يقوم بها محافظ القاهرة اليوم لمتابعة تنفيذ قرار اخلاء المنطقة من الباعة الجائلين، وطالب محافظ القاهرة الباعة والمترددين على المكان بمنع التجمعات حرصا على سلامتهم وللوقاية من انتشار فيروس كورونا.

كانت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد تمكنت صباح اليوم بمعاونة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من رفع الباعة الجائلين بمنطقتي الموسكي والعتبة منعا للتجمعات الكثيفة.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة اجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والإنصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصه بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.

كما تم تخفيض قوة العاملين بإدارات الديوان العام والأحياء إلى 50% يومياً على أن يؤدي الموظفون أعمالهم بالتبادل فيما بينهم حسب طبيعة عملهم كما يصرح للعاملين الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل.

