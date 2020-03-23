أخبار مصر | برلماني: فرض حظر التجوال يضر ولا ينفع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: فرض حظر التجوال يضر ولا ينفع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بعض المطالبات بضرورة فرض حظر التجوال داخل البلاد ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كورونا "كوفيد – 19".

وأضاف في تصريح خاص إلى بوابة الخليج 365، أن فرض حظر التجوال علي المواطنين سوف يكون ضارًا أكثر من منفعته، لما يترتب عليه من تكدس المواطنين بأعداد كثيرة والازدحام علي الأسواق التجارية في الساعات المخصصة للنزول لتلبية احتياجاتهم ومطالبهم، الأمر الذي يؤدي إلي انتشار العدوي بشكل أسرع مما هو الأن، فضلًا عن احتكار السلع والمنتجات الغذائية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن قرار الرئيس بتعليق الدراسة وقرار الحكومة بغلق أماكن التجمعات العامة ساهم في بشكل كبير في الحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه، مطالبًا المواطنين بالانضباط والالتزام بشعار حملة "خليك في بيتك" وعدم التجول في الشوارع إلا للضرورة القصوى والالتزام بتوجيهات الحكومة حفاظًا علي صحتهم وأسرهم.

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ونفي مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، ما تم تداوله بإحدى الصفحات المزورة المنسوبة لوزارة الداخلية، بشأن اتخاذ إجراءات حظر التجوال ابتداءً من مساء اليوم بالبلاد ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا».

وأكد مسئول مركز الإعلام الأمنى عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن جملة وتفصيلًا وأن مثل تلك التناولات تهدف إلى إثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الصفحة المشار إليها والقائمين عليها.

وأوضح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية بأن الأخبار والوقائع الصادرة عن الوزارة يتم نشرها عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وتحمل إسم "الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية" تحت عنوان (www.facebook.commoiegy ) وأن كافة الصفحات الأخرى التى تحمل مثل تلك الأسماء لا علاقة لها بوزارة الداخلية.