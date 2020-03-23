أخبار مصر | 'لسنا جهة فحص'.. أول رد من نقيب المحامين بعد إصابة أعضائها بـ'كورونا'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'لسنا جهة فحص'.. أول رد من نقيب المحامين بعد إصابة أعضائها بـ'كورونا' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق رجائي عطية نقيب المحامين، على واقعة إصابة عدد من أعضاء النقابة بفيروس كورونا المستجد، قائلًا: "لسنا جهة فحص ليتم الاطمئنان على المحامين المخالطين للحالات المصبة، وسوف نتخذ الإجراءات بعد مشاورة جموع المحامين".

وقال في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، إنه حاليًا في تشاور مع المحامين وأعضاء النقابات الفرعية، في قرار إغلاق النقابة لمدة أسبوعين، وذلك إطار تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، والتي تأتي ضمن حِزمة من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بكافة أنحاء البلاد.

وأضاف: "اللي عايز يعمل تحليل يتطمن على نفسه يعمل، نقابة المحامين مش جهة فحص".

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وكان قد أعلن رجائي عطية نقيب المحامين، عن ظهور بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد داخل النقابة، وبحث غلق النقابة أسبوعين للوقابة.

جاء ذلك من خلال منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وطالب المحامون في التعليقات، بغلق النقابة للوقاية، والحد من التجمعات، بالإضافة إلى الاستعانة بشركة متخصصة للتطهير، وذلك في كافة مقرات النقابة العامة والفرعية بالمحافظات، وأيضًا تكفل النقابة بإعانة المحامين الذين تثبت إصابتهم.