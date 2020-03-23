أخبار مصر | بدون استثناء.. إغلاق جميع المحلات في العتبة والموسكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدون استثناء.. إغلاق جميع المحلات في العتبة والموسكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد العميد ماجد أبو سريع، رئيس حى الموسكى، أن محلات منطقة العتبة والموسكى ينطبق عليها قرار غلق المحلات بعد السابعة مساء حتى السادسة صباحا، لافتا إلى أنه تم إخلاء المنطقتين من الباعة الجائلين.

وأضاف رئيس حى الموسكى، فى بيان له، أنه تم إخلاء ما يقرب من 40 ألف بائع متجول وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، منطقتي الموسكي والعتبة عصر اليوم بعد رفع الباعة الجائلين منهما.

وطالب محافظ القاهرة الباعة والمترددين على المكان بمنع التجمعات الكثيفة حرصا على سلامتهم وللوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وناشد محافظ القاهرة المواطنين وأصحاب المحال الإلتزام بمواعيد الغلق فى السابعة مساءً حرصًا على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون انفسهم لعقوبات قانونية مشددة، مطالبًا المواطنين بإلتزام منازلهم وعدم النزول أثناء فترة الغلق تجنبًا للتجمعات حرصًا على صحتهم.

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وأكد محافظ القاهرة أن الدولة لن تسمح بأى تراخى أو استثناءات عندما يتعلق الأمر بصحة وحياة مواطنيها، مشيرًا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسئولية حتى انتهاء الأزمة.

كانت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد تمكنت بمعاونة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وشرطة المرافق من رفع الباعة الجائلين بمنطقتي الموسكي والعتبة منعا للتجمعات الكثيفة.

وشدت "عبدالعال" على الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية العاملين بها والمترددين عليها من فيروس كورونا حيث يخضغ الجميع للكشف الحرارى عند الدخول كما تم توزيع الكمامات والقفازات الطبية على جميع العاملين ويقوم فريق متخصص تحت اشراف مديرية الصحة بتطهير المكان بصورة دورية يوميًا.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة اجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والإنصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصه بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.

كما تم تخفيض قوة العاملين بإدارات الديوان العام والأحياء إلى 50% يومياً على أن يؤدي الموظفون أعمالهم بالتبادل فيما بينهم حسب طبيعة عملهم كما يصرح للعاملين الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل.

