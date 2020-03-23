شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أثر قرار السيسي بشأن البورصة على تعاملاتها اليوم؟.. «زهران» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم البوصة بـ 20 مليار جنيه، من خلال البنك المركزي المصري، مشيرًا إلى أن هذا القرار كان له أثر واضح على أدائها، وأن البورصة شهدت ارتفاعًا على مستوى قيم التبادلات، كما أن المستويات التي تم عليها التداول تعكس تفاؤلًا بمبادرة الرئيس.

وأضاف «فريد» في مداخلة هاتفية لقناة «TeN» اليوم الأحد: «أنه يجب أن نأخذ في الاعتبار أن الفترة الحالية فترة تقلبات بصفة عامة» موضحًا أن مبادرة الرئيس تعد دعمًا في غاية الأهمية خاصة في فترة غير اعتيادية والتي تمر بها مصر والعالم جراء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتابع، أن المبادرة تعد كذلك شهادة طيبة بالبورصة وتعكس قناعة بأداء الشركات على المديين المتوسط والطويل.