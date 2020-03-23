شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: معدل التضخم بلغ صفر% الشهر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إننا وصلنا لأرقام غير مسبوقة في خفض معدلات التضخم، والشهر الماضي وصل معدل التضخم لـ صفر %، وكان بالسالب في شهور ماضية، نتيجة الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية، وهذا مؤشر جيد للاقتصاد المصري.

وأضاف «السعيد»، خلال حوارها مع برنامج «بالورقة والقلم» تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية «TEN»، اليوم الاثنين، أن مرحلة الإصلاح الاقتصادي كانت صعبة على المواطن المصري، ولكن المعيار الأساسي لتحسن الوضع الاقتصادي والذي يشعر به المواطن هو توفير فرص العمل، ورفع متوسطات الدخل، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يتم رفع الحد الأدنى للأجور لـ 2000 جنيه، مع رفع حد الإعفاء الضريبي مما يساهم في زيادة معدل انفاق المواطنين.

وتابعت وزيرة التخطيط، أننا نسعى لتدريب وتأهيل العمالة بشكل مستمر حتى تكون مؤهلة للمنافسة في الخارج، ويكون لذلك مردود على تحويلات المصريين في الخارج.