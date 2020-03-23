شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل 8 من المخالفين لقرار رئيس الوزراء بإغلاق المحال التجارية بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة الغردقة، الإثنين، إخلاء سبيل ٨ من المخالفين لقرار رئيس الوزراء بإغلاق المحلات التجارية والكافتيريات على ذمة التحقيقات وقيد المحاضر جنح أمن دولة طوارئ.

كانت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، قد ألقت القبض على ٨ من أصحاب المحلات التجارية والكافتيريات والعاملين بها بمدينة الغردقة من المخالفين لقرار رئيس الوزراء إغلاق المحلات التجارية في الساعة السابعة مساءً، حيث تم ضبط المخالفين وتحرير محاضر لهم بقسمي أول وثان الغردقة وإحالتهم للنيابة لاستكمال التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على ١٥ من المخالفين لقرار رئيس الوزراء وعدم الالتزام بالقرار خلال الحملات الأمنية الخاصة بمتابعة تنفيذ القرار، وقررت النيابة إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات وقيد المحاضر جنح أمن دولة طوارئ.