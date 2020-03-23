شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الدقهلية»: توزيع 400 ألف ماسك جراحي على مستشفيات المحافظة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الإثنين، وصول كميات كبيرة من مستلزمات مكافحة العدوى لتوزيعها على مستشفيات المحافظة استعدادًا لمواجهة فيروس كورونا المستجد
وقال «مكى» في بيان صحفي: «وصل لمديرية الصحة بالدقهلية عدد 400 ألف ماسك جراحي، بالإضافة إلى كميات كبيرة من قفزات، وكحول طبي، وكلور، وجوانات وذلك ضمن الدعم المستمر لوزارة الصحة لمستشفيات صحة الدقهلية».
وبحسب البيان: «تم توزيع المستلزمات فورًا على جميع المستشفيات لضمان أمان وسلامة الفريق الطبي والحفاظ على صحة المرضى» .
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