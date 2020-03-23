شكرا لقرائتكم خبر عن محافـظ المنوفية: ضبط كميات من المنظفات والكحول مجهولة المصدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الإثنين، تحرير 303 محضر تمويني بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، خلال الحملات التموينية التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية عن اليوم الإثنين 23 مارس.

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وشملت تحرير عدد 4 محاضر جنح ضد أصحاب محلات المنظفات ومستحضرات التجميل بمركزى (بركة السبع، قويسنا ) وتم التحفظ على 14 برميل كحول زنة البرميل 160 كجم، 16 زجاجة كحول، 8 جراكن مطهرات، 17 برميل واى فيسكون مادة خام زنة البرميل 195 كجم، 10 عبوات شامبو، 100 لتر زيت جوز الهند جميعهم مجهولة المصدر.

كما تم تحرير عدد 7 محاضر جنح ضد أصحاب محلات بقالة بمراكز (أشمون، الشهداء، بركة السبع ) وتم التحفظ على 1 طن مكرونة، 4 طن أرز، 60 علبة مسلى، 3 طن مكرونة ،1240 كجم بلح، 300كجم مكرونة ،4 عبوة جبنة جميعهم مجهولة المصدر، وكذا تحرير عدد 2 محضر جنج ضد أشخاص مجهولين بناحية مركزى أشمون والشهداء لقيامهم بتجميع وحيازة دقيق بلدى مدعم بغرض إعادة بيعة في السوق السوداء وتم التحفظ على 18 شيكارة دقيق.

جاء ذلك بالإضافة إلى تحرير محضر جنح ضد صاحب مخبز أفرنجى بناحية الشهداء لحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر، وتم التحفظ على طن دقيق مجهول المصدر، بالإضافة إلى تحرير محضر جنح ضد صاحب محطة خدمة وتموين سيارات بناحية مركز بركة السبع، لتصرفه في حصة المحطة لإعادة بيعها بالسوق السوداء بكمية قدرها 1331 لتر سولار، 561 لتر بنزين 80، 257 لتر بنزين 92.