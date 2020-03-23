شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: إخلاء العتبة للحفاظ على أرواح المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث باسم محافظة القاهرة، إن إخلاء العتبة جاء تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات، حيث أنهم بدأوا بغلق مراكز الدروس الخصوصية، والحضانات.

وأشار «عوض»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «رأي عام» المذاع عبر فضائية «تن»، مساء الإثنين، إلى أن إخلاء الباعة الجائلين من منطقتي العتبة والموسكي والحسيني يستهدف الحفاظ على أرواح الباعة والمواطنين، منوها بأنهم في إتجاههم إلى مناطق عين شمس والمرج.

وأكد المتحدث باسم محافظة القاهرة، أنه لم يتم إقامة سوق الجمعة، فضلًا على أنه تم رفع أسواق الخميس، والحمام، والسيارات، مناشدًا المواطنين فض التجمعات حفاظًا على حياتهم، منوهًا بأن الحملات مستمرة في كافة أنحاء المحافظة لإخلاء الأسواق الشعبية.