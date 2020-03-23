شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «كورونا».. «مهندسين البحيرة» تمنح العاملين إجازة حتى 4 إبريل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر المهندس حمدي الخولي، نقيب المهندسين بالبحيرة، منح العاملين بالنقابة إجازة استثنائية اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، وحتى يوم السبت 4 إبريل المقبل، كإجراء احترازي لحماية العاملين من وتقليل التجمعات تماشيًا مع إجراءات الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد الحد من انتشاره.
واستثني «الخولى» من القرار العاملين في إدارة الرعاية الصحية والأفراد المرتبطين بالعمل في الرعاية الصحية والاشتراكات طبقًا لمواعيد العمل الرسمية، وهي إدارات الحاسب الآلي والخزينة والرعاية الصحية، كما استثنى القرار أفراد الأمن والحراسة وعمال الخدمات المعاونة لإجراء التعقيم اللازم للنقابة مع مراعاة نظام العامل بنظام النوبتجيات.
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