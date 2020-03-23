شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة المواطنين المصريين العالقين في مالطا إلى أرض الوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت سفارة جمهورية مصر العربية في مالطا، الإثنين، بتسيير رحلة طيران عارض لإعادة المواطنين المصريين العالقين من مالطا إلى أرض الوطن والمواطنين المالطيين من القاهرة إلى مالطا على طائرة تابعة للخطوط الجوية المالطية Air Malta، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية المالطية، حيث تصل الرحلة إلى القاهرة، ٢٣ مارس، وتغادر القاهرة في نفس اليوم وعلى متنها المواطنين المالطيين العالقين في مصر.

وأوضحت السفيرة ندى دراز، سفيرة مصر في مالطا، أن هذا التنسيق المتبادل لم يكن ليتم لولا العلاقات المتميزة التي تربط مصر ومالطا، والتي سمحت باتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة لتسيير رحلة الطيران المذكورة بصورة استثنائية وعلى متنها عدد من الحالات الإنسانية التي علقت في مالطا في إطار إجراءات مكافحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد وإغلاق المطارات في الدولتين.