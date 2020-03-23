شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط:إنشاء صندوق مستقل لإدارة أموال المعاشات انجاز تاريخى لهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك إنجاز تاريخي لأصحاب المعاشات هذا العام، موضحة أن وزارة المالية قامت بسداد كافة مستحقات أصحاب المعاشات لديها، وتم إنشاء صندوق مستقل لإدارة أموال أصحاب المعاشات تابع لرئيس مجلس الوزراء، وهذا إنجاز تاريخى لهم.

وأشارت وزيرة التخطيط ، خلال حوارها مع الإعلامى نشأت الديهى، ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TEN"، إلى أنها تعمل 12 ساعة يوميًا، وتنام 6 ساعات فقط، معقبة: "الواحد لما يشتغل بيعرف ينظم وقته كويس، وأحيانا بييجى على حاجات تانية، ضرسي بيقعد واجعني 3 شهور علشان أروح للدكتور"، منوهة بأنها لا تمارس الرياضة ولكنها تمارس رياضة المشى حال إتاحة الفرصة لها لذلك، موضحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعمل كثيرًا ويتابع كافة الملفات، ولا توجد فترة سلطة بها قدر من الرفاهية، وإنما عملها بالوزارة تكليف لخدمة بلدها والمجتمع بشكل كلي.

وشددت على أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي، وهناك دعم سياسي غير مسبوق لها وتولي مناصب غير مسبوق أن تولتها المرأة لها من قبل، وهذا ليس تحيز وإنما دعم لكفاءة المرأة، لافتة إلى أن الرئيس السيسي، يتحدث باحترام شديد عن المرأة وهي رسالة هامة للأجيال القادمة لخلق جيل يحترم المرأة ويقدر دورها ومساهمتها في الحياة.

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وتعليقاً على أزمة كورونا، قالت الوزيرة إنها أزمة عالمية جاءت في توقيت غير مسبوق، وهي أزمة لا تقل عن أزمة الكساد الكبير الذي اجتاح العالم عام 2008، لكون تداعيات الأزمة غير واضحة، ولها تداعيات اقتصادية ومالية على جميع دول العالم.

وأشارت الوزيرة أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها، أدارت أزمة كورونا بشكل احترافي واستباقي، سواء في الإجراءات الصحية والاحترازية، وتابعت:" كورونا سيتسبب في تباطؤ التجارة الدولية وحركة النقل والطيران والسياحة، مشيرًا إلى أن هناك 3 سيناريوهات للتعامل مع أزمة كورونا، سيناريو متفائل والثاني متشائم والثالث الأسوء، السيناريو الثالث يكون بانتهاء الفيروس بنهاية عام 2020"، منوهة بأن انخفاض سعر البترول فرصة لتوطين الصناعات وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقديم تسهيلات لدعم للقطاع الصناعي.