شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ينهى خدمة إمام بالمنيا خالف تعليمات غلق المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خدمة إمام وخطيب مسجد الديروطية بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا، لتعمده فتح المسجد وأداء صلاتي المغرب والعشاء جماعة وترك المسجد مفتوحًا لأداء صلاة الجنازة مما يعني تعمده الواضح لمخالفة جميع التعليمات.

واكد الوزير فى بيان صحفى، أن الوزارة ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية .

ومن جانبها اكدت وزارة الأوقاف على عدة أمور: أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني وأنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع وأنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد لمدة أسبوعين غلقًا كاملاً، حيث إن الإمام يجب أن يكون قدوة حسنة ، لا قدوة سيئة .

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وياتى فصل وائل معتمد حامد إمام المنيا بعد إنهاء خدمة إمامين أمس الأحد 22 / 3 / 2020م أحدهما بمحافظة بني سويف والآخر بمحافظة الجيزة، وبناء على مذكرة مديرية أوقاف المنيا.