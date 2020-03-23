شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعلن فرض الحجر الصحى الكامل على ولاية البليدة لمدة 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات الجزائرية، الاثنين، فرض الحجر الصحي الكامل على ولاية البليدة لمدة 10 أيام مع إمكانية تمديده وتفعيل حظر التجوال.

وقالت صحيفة النهار الجزائرية إن القرار يشمل إقليم العاصمة وكل الولايات التي شهدت حالات، ويكون الحجر صحي بداية من الساعة السابعة مساء الى السابعة صباحا.

أكدت الصحيفة أن حظر التجوال سيتم تفعيله من السابعة مساء إلى اغاية السابعة صباحا، ووضع ولاية البليدة تحت العزل الكامل لمدة 10 أيام..

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